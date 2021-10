Dopo una dura pausa Sospiro a Teatro ritorna alla grande proponendo un'edizione con attori e comici di fama nazionale.

La stagione 2021 si apre domenica 10 ottobre alle 17:30 con

"Litigar Danzando"

di e con Daniela Cristofori e Giacomo Poretti (del leggendario trio Aldo, Giovanni e Giacomo), commedia in cui i due proveranno a spiegare l’arte del litigio, attraverso la lettura di brani divertenti alternati a interventi comici, in una spassosissima serata tra il reading e lo spettacolo.

"Si litiga per qualsiasi cosa. Si litiga per la politica, per il calcio, per il film più bello di sempre, per la musica; si litiga con chiunque, con la mamma, con gli amici, con quello in coda al semaforo. Si litiga soprattutto con la moglie o il marito.

Il segreto è che bisogna dirsele di santa ragione. Bisogna litigar danzando."

Vi attendiamo numerosi.

Per prenotazioni (posti numerati e distanziati):

✆ 0372/621245 - 339/7170188

biblioteca@comune.sospiro.cr.it

Ricordiamo che l'accesso al teatro è possibile solo secondo le vigenti norme anti-covid (mascherina e Green Pass obbligatori).