Bimbimbici - La nuova fiaba della bicicletta

Organizzazione:

Ore 9.30 inaugurazione circuito di educazione stradale “Strada facendo”

Ore 10.00 inizio attività delle associazioni ed Enti presenti: FIAB Cremona, Legambiente, WWF, ISPRA, Padania Acque, Lions International

Ore 10.30 – 12.30 Prove pratiche di educazione stradale sul circuito con rilascio del Patentino di ciclista provetto

Ore 13.00 Conclusione dell’evento

A tutti i bambini che interverranno e che seguiranno il percorso della “Cittadella dell’Ambiente” verranno consegnati gadget ricordo dell’evento.

I bambini dovranno essere accompagnati da almeno 1 genitore o una persona che ne fa le veci.

L’evento verrà annullato in caso di pioggia; confermato in caso di tempo nuvoloso o variabile.

Durante lo svolgimento delle attività non in bici è richiesto l’utilizzo della mascherina come da norme covid-19 in vigore.

Iscriviti!