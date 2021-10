Domenica 10 ottobre

Ore 16.30

Museo Civico di Crema e del Cremasco

Visita guidata gratuita alla mostra

Valentina Lazzaro condurrà la visita guidata gratuita alla mostra “Un viaggio lungo settecento anni. Immagini per la Divina Commedia”, inaugurata il 18 settembre presso la pinacoteca del Museo Civico di Crema e del Cremasco con il patrocinio di Fondazione Biblioteca di via Senato e di Aldus Club.

La mostra propone di dare una significativa lettura dell’illustrazione che nasce attorno al testo dantesco, in occasione del settecentenario della morte del Poeta fiorentino.

Un percorso espositivo ricco e diversificato, che permette di verificare come il gusto del tempo abbia trasfigurato la materia poetica e di come contemporaneamente Dante abbia, in modi sempre diversi, condotto per mano gli artisti di ogni epoca in un eterogeneo percorso visionario e ideale.

La prenotazione delle visite guidate è obbligatoria ed è possibile effettuarla telefonando al numero 0373/256414 o scrivendo a: museo@comune.crema.cr.it entro le ore 17.00 del venerdì precedente

La prenotazione via mail sarà da ritenersi valida solo dopo la conferma inviata dal personale del Museo Civico di Crema e del Cremasco.

La partecipazione è consentita esclusivamente ai cittadini muniti di certificazione verde Covid-19 – Green pass.