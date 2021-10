"Ruote nella Storia 2021", iniziativa promossa da Aci Storico in collaborazione con gli Automobile Club locali, prevede l’organizzazione di una serie eventi rivolti agli appassionati e alle loro auto storiche.

Tutela culturale, promozione turistica e coesione territoriale sono i valori fondanti degli eventi di "Ruote nella Storia", nati dalla sinergia di ACI Storico, il club degli appassionati di auto d’epoca, con l’associazione "I Borghi più Belli d’Italia", nata nel 2001 per valorizzare e promuovere il grande patrimonio di storia, arte e cultura dei piccoli centri italiani d’eccellenza.

Gli eventi di "Ruote nella Storia" offrono ai cultori e ai possessori di auto storiche nuove occasioni di incontro e di divertimento, proponendo giornate alla scoperta di affascinanti borghi italiani.

La manifestazione organizzata dell’Automobile Club Cremona prevede un percorso turistico/culturale alla scoperta della campagna cremonese e di Villa Sommi Picenardi nella tappa di domenica 10 Ottobre.

Possono partecipare auto storiche il cui modello sia previsto nella Lista di Salvaguardia di ACI Storico (auto con anzianità tra i 20 e 29 anni) o nell’elenco ACI Storico (auto con anzianità tra i 30 e 39 anni) pubblicate sul sito del Club o qualsiasi auto con anzianità superiore ai 40 anni.

Le iscrizioni rimarranno aperte sino alla mattinata del 10 Ottobre.

Per iscriversi è sufficiente scaricare qui la scheda d’iscrizione ed inviarla completa in tutte le sue parti e di ricevuta del bonifico bancario all’indirizzo e-mail: amministrazione@acicremona.it





Auto storiche nella campagna cremonese: programma

La tappa cremonese "Ruote nella storia" del 10 ottobre partirà con un’esposizione delle vetture in Largo Boccaccino, strada adiacente alla straordinaria P.zza Duomo, per immergersi nella verde campagna cremonese, con una piccola sosta presso l’officina "Noci Motor Classic" a Robecco d’Oglio, famosa per la sua esperienza nella riparazione e restauro di veicoli di interesse storico-sportivo.

Dopo un piccolo aperitivo di benvenuto si proseguirà verso l’Agriturismo l’Airone di Drizzona, immerso nel Parco Naturale Oglio Sud.

Terminato il pranzo i partecipandi saranno attesi al Comune di Torre dé Picenardi per la visita a Villa Sommi Picenardi, dimora di campagna lombarda ricca di splendidi giardini.

L’evento si concluderà con un omaggio ai partecipanti.





Quota di iscrizione:

€ 60,00 per un partecipante

€ 90,00 per due partecipanti

€ 45,00 per ogni ulteriore partecipante.

Per la partecipazione all’evento è obbligatorio:

- che almeno un componente dell’equipaggio sia in possesso di tessera ACI o tessera ACI Storico (sottoscrivibile anche il giorno dell’evento);

- il green pass da vaccinazione o da tampone effettuato massimo 48 ore prima della manifestazione.





Per informazioni:

tel. 0372 419140

e-mail: amministrazione@acicremona.it