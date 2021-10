Il 27 e 28 novembre si svolge una nuova fantastica avventura al Castello di Belgioioso, un fine settimana totalmente dedicato al mondo dei comics & games con un sacco di eventi legati all'universo cosplay, ludico e fantasy!

È il secondo appuntamento della manifestazione che, in questa edizione autunnale, si preannuncia decisamente più ricco e corposo.



All'interno del castello nuovi spazi e attività, saloni, cortili, tutti da scoprire: esattamente il doppio dello spazio rispetto alla scorsa edizione.

Due novità assolute solo per voi!

ZONA GIAPPONE curata in ogni dettaglio dallo staff di Ochacaffe' Giappone e un fantastico campo armigero in stile MEDIOEVO nel nuovo cortile che farà da passaggio con tutta la nuova zona del castello.



• Belgioioso Comics and Games è anche Fiera-mercato del Fumetto e dei Gadgets e vi proporrà anche una vastissima gamma di card game, libri fantasy, giochi in scatola, gadgets, action figure, modellini e statue ispirati alla trazione manga e provenienti dall’universo dei supereroi americani ed ancora un sacco di prodotti legati al mondo del fantasy e del videogioco, molte saranno le ispirazioni tratte da serie tv e anime senza dimenticare i moltissimi articoli provenienti dal mondo cosplay, abbigliamento e accessori steampunk e tantissime altre meraviglie targate nerd e otaku mania.

Non la solita fiera, ma una vera e propria esplorazione all’interno di un antico castello che saprà farti trovare la modernità del nostro tempo.

• Belgioioso Comics and Games è anche Cosplay e ospiterà il mitico staff di EPICOS! Potrai goderti sfilate, eventi e gare con i migliori cosplayer, partecipa anche tu per diventare il RE e la REGINA del castello, pronto alla grande sfida?

• Belgioioso Comics and Games è anche Accademia del Fumetto. Avete mai pensato di partecipare a Corsi, Workshop e Mostre tematiche? Ora il tutto diventerà realtà insieme alla Scuola del Fumetto di Milano!

• Belgioioso Comics and Games è anche Area Ludica gestida dai ragazzi di Aerel, area videogames all'interno di un nuovissimo e bellissimo salone del castello "la sala dell'incompiuta" in collaborazione con Vxp-project ASD.





E ancora laboratorio Statue Live, Ritratti Manga, Workshop Character Design and Walk Cycle, Tornei Simulatori Realtà Virtuale, Area Food e molto altro!



Visita belgioiosocomics.it

Phone: 0382970525

E-mail: info@belgioiosocomics.it

facebook

instagram

youtybe