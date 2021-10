Il BonTà è il tempio dei sapori di alta qualità, dove professionisti della ristorazione, produttori, distributori e buongustai si incontrano per degustare eccellenze enogastronomiche e brassicole artigianali e per scoprire le migliori attrezzature professionali per la ristorazione.

Tre saloni in un'unica Manifestazione:

Per l’enogastronomia di alta qualità: Salone delle eccellenze enogastronomiche artigianali dei territori - 17^ edizione

Il tempio dei sapori di alta qualità, dove incontrare ristoratori, distributori e buongustai per scoprire e degustare le eccellenze enogastronomiche dei territori.

Per incontrare i professionisti del settore: Salone della ristorazione e delle attrezzature Professionali

Lo spazio dedicato ai professionisti della ristorazione: in cui le aziende di attrezzature professionali, accessori, fornitura di food & beverage e abbigliamento professionale presentano le attrezzature professionali agli operatori del settore Ho.Re.Ca.

Special beer expo per il mondo delle birre speciali e artigianali: 4° salone delle birre speciali e artigianali:

lo spazio dedicato ai produttori che vogliono presentare le migliori birre speciali, agli operatori ed ai beerlover che amano interpretare e gustare la birra, nei diversi abbinamenti in tendenza con il trend del mercato.