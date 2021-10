Un milione di Giocattoli

Riprendiamo la nostra passione all’insegna del rispetto di tutti coloro che hanno subito perdite affettive a causa di questo virus, l’ingresso come di consueto sarà libero, potranno accedere tutti coloro muniti di green pass, tampone molecolare negativo o tampone antigenico eseguito non oltre il 12 Novembre.

Scongiurata la possibilità di limitare gli accessi per evitare assembramenti in sala, gli orari non subiranno modifiche quindi apertura dalle ore 9,30 sino alle ore 16,00.

Per informazioni consultare il sito www.aigec.it.

La sede della manifestazione sarà CremonaFiere, ingresso Ovest accesso da Via De Carolis con i seguenti orari: 9,30 - 16,00