IL FASCINO STRUMENTALE DELL’800

Concerto di flauto e violoncello

a cura di Antonio Amenduni

Antonio Amenduni, flauto

Gianluca Montaruli, violoncello

Ridotto del Teatro A. Ponchielli

Posto unico non numerato € 12,00

a cura dell’Associazione Centro Studi Amilcare Ponchielli

Obbligo di green pass

Programma:

Amilcare Ponchielli, L’arrivo del Re, marcia op. 164, trascr. per flauto e violoncello

Saverio Mercadante, «Là ci darem la mano», aria variata per flauto solo, dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart

Paul Agricole Genin, Fantasia, op. 18 su La Traviata di Giuseppe Verdi, trascr.per flauto e violoncello

Georges Bizet, Intermezzo dall’Atto III da Carmen, trascr.per flauto e violoncello

Paul Agricole Genin, Fantasia, op. 19 su Rigoletto di Giuseppe Verdi, trascr.per flauto e violoncello

Carlo Alfredo Piatti, Capriccio n.12 op. 25, per violoncello solo

Pëtr Il’ič Čajkovskij, Aria di Lensky da Eugene Onegin, trascr. per flauto e violoncello

Françoise Borne, Variazioni su Habanera da Carmen di Georges Bizet, trascr. per flauto e violoncello

Amilcare Ponchielli, Divertimenti concertati, trascr. per flauto e violoncello

Per info:

CENTRO STUDI AMILCARE PONCHIELLI

info@centrostudiponchielli.it

www.teatroponchielli.it

Facebook Centro Studi "Amilcare Ponchielli"

Il programma musicale della serata presenta brani di compositori dell’area europea, contemporanei di Ponchielli. Le musiche proposte si accostano ad uno stile tipico ottocentesco, la parafrasi (o fantasia, reminiscenza, ricordanza). In musica, la parafrasi è una sintetica rielaborazione di composizioni originali ben note e, a volte, scritte da autori differenti. Proprio uno dei più prolifici autori di parafrasi, per orchestra di fiati, fu proprio il giovane Ponchielli a cui è lecito accostare nomi come Wagner, Liszt e tanti altri così come quasi tutti i grandi virtuosi dell'epoca composero parafrasi destinate al proprio strumento musicale: dal violinista Niccolò Paganini al contrabbassista Giovanni Bottesini solo per citarne alcuni. La peculiarità della parafrasi è tuttavia la sua funzione divulgativa, così come la parafrasi letteraria, costituendo la modifica di un brano o di un testo a beneficio di destinatari diversi. Proprio in questa direzione gli artisti di questa sera propongono composizioni che possono essere accostate alle cosiddette parafrasi da camera, trascritte per flauto e violoncello dagli stessi esecutori, partendo naturalmente da Ponchielli e passando per Mercadante, Genin-Verdi, Bizet, Čajkovskij proponendo brani celebri cha hanno portato l’atmosfera cameristica e operistica nei salotti musicali di tutta Europa.

La manifestazione, che si presenta con il suggestivo titolo di “Casa Ponchielli”, si articola in tre concerti che si terranno al Teatro Ponchielli e due successivi concerti presso la Chiesa di S. Dalmazio a Paderno Ponchielli e presso la Chiesa di S. Agata a Cremona.