“Monarchia” di Dante all'ADAFA

Mercoledì

13 ottobre 2021

ore 17,30

per il ciclo di conferenze dedicate al 700° anniversario della morte di Dante, il prof. STEFANO PRANDINI terrà un incontro dal titolo :

LA STRAORDINARIA MODERNITA'

DEL "MONARCHIA" DI DANTE

Si prega di segnalare preventivamente alla segreteria del Sodalizio la propria presenza in "ottemperanza delle norme anti covid"

L’ADAFA di v. Palestro 32 continua nel suo percorso di celebrazioni in occasione del 700° anniversario della morte di Dante con il suo ciclo di conferenze. Mercoledì 12 ottobre alle 17,30 è la volta del prof. Stefano Prandini, critico letterario e poeta, che terrà una conferenza dal titolo La sorprendente modernità della “Monarchia” di Dante. Il tema dell’incontro è il trattato latino del sommo poeta, scritto negli anni tra il 1310 e il 1313, in concomitanza con la discesa dell’imperatore Arrigo VII in Italia. L’opera dantesca ha, quindi, un riferimento concreto alla vicenda di quella spedizione ma si inscrive al contempo nel filone di quella plurisecolare polemica dottrinaria (e non solo) tra le posizioni filopapali dei decretalisti della curia romana e quelle filoimperiali dei giuristi “laici”. Il nodo è la situazione dei rapporti, spesso conflittuali, tra le due massime potenze dell’epoca in Occidente, il Papato e l’Impero. Al riguardo, nei tre libri dell’opera, Dante pone tre questioni: se l’impero sia un’istituzione necessaria; se tale impero sia stato fondato legittimamente dal popolo romano; se l’autorità dell’imperatore derivi direttamente da Dio o gli sia conferita dal vicario di Dio (il Papa). Il poeta, con un’analisi rigorosa che risulta interessante anche in relazione ad alcune problematiche attuali (si pensi alla esistenza di realtà dove l’autorità sacra è anche responsabile della gestione dello stato), elabora una teoria che si svincola dalla faziosità delle parti, papali o imperiali che siano, ed afferma il principio della indipendenza reciproca tra Chiesa e Stato, con un’intuizione che anticipa di diversi secoli la modernità.

