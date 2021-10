Con lo slogan Nulla accade prima di un sogno… domenica 10 ottobre sarà la Giornata nazionale delle famiglie al museo, iniziativa alla quale ha aderito anche Cremona Musei. Una domenica ricca di proposte per genitori e bambini tra il Museo Archeologico e il Museo del Violino.

*****

Il primo appuntamento è alle 11,00 con La famiglia del signor Violino, una visita guidata della durata di un'ora al Museo del Violino (piazza Marconi, 5). L'ingresso al museo per i bambini e ragazzi fino ai 14 anni accompagnati da un adulto è gratuito.

A seguire, alle ore 12,00, nell’Auditorium Giovanni Arvedi, audizione di un violino Stradivari e di un violino donato dai bambini dell’Orquesta de Reciclados (posto unico 8 euro, durata 30 minuti).

Per queste attività la prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0372 080809

*****

Il secondo momento della giornata è dalle 15,00 alle 16,45 al Museo di Archeologico San Lorenzo (via San Lorenzo, 4): ingresso gratuito ai bambini e ai loro accompagnatori.

La presenza, all'interno del percorso museale, della mostra La memoria del guerriero.

L'arte contemporanea dialoga con i reperti del Museo Archeologico (visitabile sino al 1° novembre) fornirà lo spunto per immergersi nel mondo del mito, raccontato attraverso letture per i più piccoli (3-6 anni), mentre i più grandi (7-11 anni) saranno condotti in un viaggio immaginario in cui diventeranno essi stessi protagonisti.

Anche per questo appuntamento la prenotazione è obbligatoria telefonando ai numeri 0372 407048 e 407269