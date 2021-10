Afghanistan: Missione Compiuta?

Sabato 30 ottobre presso la palestra comunale Ripalta Cremasca, Paolo Gualandris, capo redattore de "La Provincia" e Don Giorgio Zucchelli, direttore de "Il Nuovo TORRAZZO" incontrano Toni Capuozzo.

Toni Capuozzo, all'anagrafe Antonio Capuozzo, (Palmanova, 1948) giornalista per la carta stampata (Lotta Continua, Reporter, Epoca) e per la televisione ai telegiornali Mediaset, Terra. Non ama essere definito inviato di guerra, nonostante abbia seguito per trent'anni conflitti in ogni parte del mondo. E' autore di numerosi libri.

Per prenotarsi telefonare al numero 0373-68131. Green Pass obbligatorio.