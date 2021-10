NONNO ASCOLTAMI!

l'Ospedale in piazza

Organizzatori: Comune di Cremona - Assessorato alle Politiche Sociali e della Fragilità

Campagna sostenuta dall’Oms, patrocinata dal Ministero della Salute e premiata dalla Presidenza della Repubblica

Per un’intera giornata (dalle ore 10 alle ore 18) medici specialisti, professionisti sanitari e volontari, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, saranno a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio questo importante senso, l’udito, e soprattutto a prendersene cura nel modo giusto.

E’ nuovamente partita la carovana di Udito Italia con le domeniche di prevenzione di Nonno Ascoltami! – l’Ospedale in piazza. La campagna, tornata con 5 domeniche di prevenzione, iniziate il 26 settembre e che si protrarranno sino al 24 ottobre, è sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, patrocinata dal Ministero della Salute e premiata dalla Presidenza della Repubblica. Una campagna che si affida alla stessa consolidata formula: per un’intera giornata (dalle ore 10 alle ore 18) medici specialisti, professionisti sanitari e volontari, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, saranno a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio questo importante senso, l’udito, e soprattutto a prendersene cura nel modo giusto.

“Nonno ascoltami è una iniziativa molto bella e soprattutto utile. Per questo l’equipe di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Cremona ha accettato con piacere di essere in piazza Stradivari domenica prossima. Quattro medici della mia equipe si alterneranno dalle 10 alle 18 per effettuare la misurazione dell’udito (audiometria) e offrire la loro consulenza” Luca Pianta, Direttore dell’ U.O. Otorinolaringoiatria ASST Cremona

Presentata in una conferenza stampa tenutasi nella Sala Quadri di Palazzo Comunale alla quale hanno partecipato Rosita Viola, Assessore alle Politiche Sociali e alla Fragilità del Comune di Cremona, Luca Pianta, Direttore dell’U.O. di Otorinolaringoiatria dell’ASST di Cremona, che con la sua equipe accoglierà i cittadini in piazza, con il supporto dei volontari della Croce Rossa di Cremona coordinati dalla Presidente Loredana Uberti, la campagna è stata illustrata dagli organizzatori di Udito Italia Onlus, rappresentata dal direttore Giancarlo Alfani, unitamente a Sandro Lombardi Presidente ANIFA - Associazione Nazionale Importatori e Fabbricati di Audioprotesi - Confindustria Dispositivi Medici.

Il partner tecnico dell'evento, grazie alla cui collaborazione è stato possibile arrivare per la prima volta a Cremona, è Audiologica Cremonese rappresentato da Giorgio Pelagatti.

La manifestazione, con il patrocinio e collaborazione del Comune di Cremona, si svolgerà domenica 10 ottobre dalle 10 alle 18 in piazza Stradivari.

Saranno adottate tutte le necessarie cautele e saranno rispettate tutte le vigenti norme anti-Covid-19 affinché l’evento possa svolgersi nella massima sicurezza.

I cittadini interessati potranno valutare la salute del proprio udito e accedere all'area della piazza adibita agli screening.

Per informazioni:

Comune di Cremona - Assessore alle Politiche Sociali e della Fragilità

0372 407023

assessore.viola@comune.cremona.it

https://uditoitalia.it