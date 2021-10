Paradiso

dal Paradiso di Dante Alighieri

regia, coreografia e spazio Virgilio Sieni

Compagnia Virgilio Sieni Danza



produzione

Comune di Firenze / Dante 2021 Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni;

Campania Teatro Festival in collaborazione con Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli – Cremona

2021 | 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

Il Paradiso di Dante ricompone il corpo secondo una lontananza che è propria dell’aura, un luogo definito dal movimento, da ciò che è mutevole. Un viaggio che si conclude nello spazio senza tempo della felicità.



Il cammino di Dante non è assimilabile a niente, pura invenzione di una lingua inappropriabile che si trasforma in molecole di dialetto e oralità, gesto sospeso e luccicanze improvvise.

Dante non è un flâneur, viaggiatore della notte alla ricerca di se stesso nelle pieghe infernali della città; né un wanderer, viandante immerso negli abissi della malinconia e letteralmente risucchiato dai paesaggi emozionali; né un passeggiatore scanzonato, come ci indica divinamente Petrarca, cioè un camminatore che tiene lontani i pensieri invadenti e si sospende nell’ "errabondare tra le valli".



È un cammino dall’umano al divino, dal tempo all’eterno.

