Martedì 14 dicembre alle ore 20.00:

Concerto per la Notte di Natale

ACCADEMIA BIZANTINA

Ottavio Dantone, cembalo e direzione



Programma

G. Valentini, Sinfonia XII Op 1, Per il Santissimo Natale

(Largo, Andante e forte, Allegro, Largo, Presto)

G. M. Schiassi, Concerto XII, Pastorale per il Natale di nostro Signor Jesu

(Adagio, Allegro, Largo, Andante)

Vivaldi, Concerto per violino in mi maggiore RV 270, Il Riposo per il SS. Natale

(Allegro, Adagio, Allegro)

G. Torelli, Concerto Grosso op.8 n.6, Pastorale per il SS. Natale

(Grave, Vivace, Largo, Vivace)

G. Sammartini, Concerto Grosso op. 5 n. 6

(Spiritoso, Allegro, Spiritoso, Allegro moderato e grazioso, Pastorale)

Corelli, Concerto Grosso op.6 n.8, fatto per la notte di Natale

(Vivace, Grave, Allegro, Adagio, Allegro, Adagio, Vivace Allegro, Pastorale)



Un gradito ritorno sul palcoscenico del Teatro Ponchielli: l'Accademia Bizantina uno dei massimi ensemble del panorama barocco italiano, guidata dal carismatico Ottavio Dantone proporrà, per una serata speciale, un concerto dedicato alle composizioni scritte per la ricorrenza del Natale.

In programma brani di Valentini, Schiassi, Vivaldi, Torelli e Sammartini.

Grandi interpreti e grande musica per festeggiare l'arrivo delle Festività Natalizie!



Biglietti:

Platea e Palchi: Intero € 30,00 - Ridotto € 26,00

Galleria: Intero € 26,00 - Ridotto € 22,00

Loggione: Intero € 22,00 - Ridotto € 18,00

Studenti: Posto unico numerato € 12,00

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del teatro Ponchielli dal lunedì al sabato con orario continuato 9.30 - 13.00

o online fino a 48 ore prima di ogni spettacolo su www.vivaticket.it