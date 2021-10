MOSTRA SCRIPTA MANENT

Mostra personale di Manuela Bedeschi, a cura di Giuseppe Cavalli.

Sorprendente e dal fascino misterioso lo è da sempre ma di rapire lo sguardo di cittadini e visitatori con la magia delle luci colorate che brillano dalle finestre, alla Casa Stampatori non era ancora accaduto. Niente trucco e niente inganno, è opera delle sapienti mani di Manuela Bedeschi che col suo ‘Scripta Manent’ ha portato in via Lanfranco tutto lo charme del neon fattosi arte.

«I neon accesi di colori saturi, di parole incastonate negli antichi spazi del Museo – racconta il critico Gianfranco Ferlisi–rendono tangibile qualcosa che, per definizione, senza supporto e materializzazione, resterebbe labile e volatile. Il linguaggio verbale, col suo bagaglio lessicale, necessita infatti della parola scritta. A tutto ciò rimanda una sorta di truism luminoso che recita Scripta manent. Manuela Bedeschi ha collocato i suoi neon all’interno delle finestre dell’antica casa-torre e li ha resi due volte leggibili: dall’interno e dall’esterno. Le opere sono scritte al neon, con parole da vecchi esistenzialisti post concettuali».

Orari della mostra: martedì - venerdì 10-12.30

sabato/domenica 10-12.30 / 14.30-18