Mostra d’arte contemporanea “Natura” di Alfonso Fratteggiani Bianchi. Una personale che indaga sulla poetica dell’artista umbro. Noto per i suoi monocromi, Fratteggiani Bianchi si concentra sul colore che, in forma di pigmento in polvere, viene applicato a mano, senza uso di collanti, sulla pietra serena. Questa particolare innovazione crea un effetto luministico e cromatico particolarmente intenso. Opere estremamente rigorose e analitiche ma nel contempo libere da ogni sovrastruttura e aspettativa; il pigmento puro, la pietra grezza e il gesto della mano che stende il colore con parsimonia e dedizione, fino a farlo penetrare nelle porosità della materia naturale. Un appuntamento di grande prestigio per il giovane Dipartimento di Arti Visive di Soresina.

ORARI: sabato 16-19 / domenica 10-12 / 16-19

Visibile FINO AL 2 NOVEMBRE