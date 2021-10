Commedia musicale "That's Amore"

Lunedì 11 e martedì 12 ottobre sarà in scena al Filo per il secondo appuntamento della rassegna Acrobati(che) Poeti(che), That's Amore.

Una Commedia Musicale da camera, secondo i canoni classici, offerta dalla creatività di un giovane autore: That’s Amore di Marco Cavallaro, con lo stesso Cavallaro affiancato da Claudia Ferri e Marco Maria della Vedova.

Acrobati(che) Poeti(che) è un progetto proposto da Alceste Ferrari per A.C. Retablo a cui il Comune di Cremona ha dato il proprio patrocinio e collaborazione. La rassegna proseguirà nelle prossime settimane con altri sei titoli.