Lettura del V canto dell’Inferno con Mirko Volpi

Venerdì 15 ottobre, alle 17, avrà luogo il terzo incontro del ciclo “Dante e il suo tempo: per una presenza sempre viva”, pensato e organizzato da Associazione ex alunni del Liceo “Manin” in collaborazione con la delegazione cremonese AICC (accreditata presso il MIUR come Ente erogatore di corsi di formazione e aggiornamento) e inserito nel calendario di manifestazioni dantesche predisposto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cremona e nel programma di Cultura Partecipata per la città 2021.

Dopo l’apertura del ciclo avvenuta con la relazione di Renata Patria, che ha analizzato il canto XXVI dell’Inferno, e il successivo intervento di Alessandro Maranesi su “Le infinite vicende e le immobili peripezie di un antico manoscritto della Commedia. Una storia nella storia”, sarà ora Mirko Volpi, dell’Università di Pavia, dove è titolare del corso di Linguistica italiana-Dante, a proporre una “Lettura del V canto dell’Inferno”.

È il canto dei lussuriosi, in cui campeggiano Paolo e Francesca, inseriti tuttavia in una lunga schiera di anime condannate ad esser trascinate eternamente dalla ‘bufera infernal che mai non resta’: tema noto e affascinante, a cui lo studioso darà tuttavia un taglio particolare mediante un’accurata analisi linguistica che gli consentirà di presentare in una nuova prospettiva i due protagonisti, Paolo e Francesca, e l’intero cerchio in cui i due innamorati sono racchiusi.

La ‘lettura’ è frutto degli studi recenti di Volpi, ragguardevole dantista, studi che stanno per vedere la luce in un volume di imminente pubblicazione.

L’incontro si terrà in presenza fino ad esaurimento dei posti (disponibili in toto) nella Sala Puerari del Museo Civico con accesso consentito solo con mascherina e green pass e, contemporaneamente, anche online.

Immutato il link per la connessione. Chi non lo possedesse può riceverlo mandando una e-mail all’indirizzo exalunnimanin@yahoo.it o telefonando al numero 342.3635618.

Ricordiamo che gli incontri sono aperti sia a docenti e studenti, ai quali, se iscritti e presenti al corso (come sempre gratuito), sarà attribuito un attestato di frequenza al termine del ciclo, sia a chi fosse interessato al tema.