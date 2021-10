Drawings, uno sguardo sul disegno contemporaneo

Uno sguardo sul disegno contemporaneo, attraverso il contributo di dieci giovani artisti per i quali il disegno costituisce una significativa componente, se non la principale, della propria ricerca personale: è Drawings, la mostra curata da Raffaella Colace, in programma alla Galleria Il Triangolo di Cremona dal 16 al 30 ottobre, che si propone di offrire uno spaccato della ricca e complessa gamma dei linguaggi di questa forma artistica, talora sottovalutata.

Tutti abbiamo disegnato o scarabocchiato almeno una volta nella vita, sicuramente da bambini. E ritornando con la mente a quei fogli infantili, così semplici ma carichi di ‘noi’ e del nostro sentire, ci è subito lampante quanto l’immaginazione si esprima nel disegno e quanto in esso sia insita una libertà quasi anarchica che lo differenzia da altre forme artistiche. Il disegno veicola emozioni, interroga il visibile, scopre nessi inediti, dà voce alla fantasia, sprigiona energie attraverso segni, linee, ombre distribuiti sulla carta, o altri supporti.

Protagonista della mostra è dunque il Disegno, declinato in forme e sensibilità diverse: processo lento e meticoloso per dare voce a ricordi e memorie in Arianna Greci; segno che dà forma a modulazioni radio cosmiche in Olivier Russo; sguardo microscopico alla scoperta della struttura di elementi marini in Nicole Russo; ricerca di instabili equilibri in Giulia Zapparoli; esercizio di introspezione e attivatore di forze imprevedibili in Raziel Perin; traccia delicata alla scoperta di inedite combinazioni naturali in Francesca Damiano; linea sottile che ritrae le convenzioni di un’umanità alienata in Walter Ferri-Szczerbowski; modulazione ombreggiata evocatrice di un vissuto di luoghi e persone in Elisa Mombelli; stesura leggera per una visione intima e vibrante di oggetti quotidiani in Nuvola Camera; tratteggi densi e frenetici a definire immagini simboliche in Olmo Erba.

L’esposizione è nata dalle suggestioni del libro di Marco Bongiorni, Drawing as Fighting (Milieu edizioni) e del workshop ad esso collegato organizzato recentemente presso la galleria Il Triangolo.

Artisti:

Nuvola Camera

Francesca Damiano

Olmo Erba

Walter Ferri-Szczwerboski

Arianna Greci

Elisa Mombelli

Raziel Perin

Nicole Russo

Olivier Russo

Giulia Zapparoli

Fino al 30 ottobre, da giovedì a domenica, dalle 16.30 alle 19.30 e su appuntamento

Per informazioni:

iltriangoloartgallery.com

info@iltriangoloartgallery.com