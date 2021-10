Affiche n.10

La decima edizione della mostra diffusa Affiche è a cura dell'artista Massimo Caccia.

In giro per la città dal 17 al 24 ottobre potremo incontrare il suo fantastico mondo popolato di animali e insetti, perennemente coinvolti in contrattempi improbabili, comici o drammatici, a volte tragici.

Non manca, anche in questa edizione, la collaborazione del Comune di Cremona e ICA – che tra l’altro concedono gli spazi affissioni – e di Dueper Design che incentiva la pigrizia digitale sviluppando l’app che permette di visitare la mostra a 360° col proprio smartphone, comodamente straiati sul proprio divano…

I manifesti rimarranno affissi fino al 24 ottobre, ma nella sede di Tapirulan la mostra proseguirà fino al 21 novembre 2021. E proprio nei candidi muri bianchi della galleria si potrà apprezzare appieno la inusitata maestria di Massimo Caccia e la sconcertante minuziosità del suo tratto a pennello.

Nato a Desio nel 1970, studi all’Accademia di Brera, Caccia dipinge dalla fine degli anni ’90: che siano immagini grandi un metro per un metro o piccole come un biglietto da visita, ciò che contraddistingue il suo lavoro è l’essenzialità e la precisione. Ne vedrete tanta – di precisione, ma anche di sottile ironia – nelle sue illustrazioni, a cominciare da quella realizzata appositamente per la copertina del catalogo (a breve disponibile in prevendita).

In esposizione ci saranno molte tavole originali: quelle delle 4 pubblicazioni con Topipittori, quelle realizzate per la Lettura del Corriere della Sera e, naturalmente, i numerosi lavori personali, con un riguardo speciale per la serie I giorni bestiali (realizzati in collaborazione con la Galleria l’Affiche di Milano).

Orari:

24h/24h negli spazi affissioni

da martedì a domenica dalle 16 alle 19 presso Spazio Tapirulan

Per info:

0372 750435

info@tapirulan.it