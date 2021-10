La Musica del Monteverdi ritorna nel Ridotto del Teatro Ponchielli, con Ponchielli Surprise!

La Musica del Monteverdi ritorna nel Ridotto del Teatro Ponchielli, domenica 17 ottobre alle ore 11.00, con Ponchielli Surprise! Un programma coinvolgente con musiche di Ponchielli e non solo. In scena tre clarinettisti: il M° Anton Dressler e due talentuosi allievi Lorenzo Martelli e Lorenzo Lo Conti accompagnati al pianoforte dal M° Roberto Arosio con un programma particolare in cui il protagonista è Il clarinetto.

Felix Mendelssohn

Konzertstuck n. 2, per due clarinetti e pianoforte.

Carl Maria von Weber

Variazioni op.33 su un tema dall’ opera “Silvana”, per clarinetto e pianoforte.

Gaetano Donizetti

Studio primo, per clarinetto solo

Gioacchino Rossini

Tre brani da “Péchés de Vieilles”: Petit Pansée, Une caresse a ma femme,

Une bagatelle, per pianoforte.

Donato Lovreglio

Fantasia da Concerto su motivi de “La Traviata”, per clarinetto e pianoforte.

Amilcare Ponchielli

Divertimento op.76 “Il Convegno”, per due clarinetti e pianoforte.