Accademia di Magia e Stregoneria per bambini e ragazzi a Villa Medici del Vascello

Sabato 16 e domenica 17 ottobre Villa Medici del Vascello si trasforma nell'Accademia di Magia e Stregoneria Villa Mediciorum del Vascello Stregato ed è pronta ad accogliere i vostri bambini e ragazzi tra incantesimi, pozioni e misteri...

Sabato 16 ottobre dalle 10 alle 12

Accademia di Magia e Stregoneria

per piccoli apprendisti dai 3 ai 5 anni

Immersi nel mondo fantasy, attraverso laboratori e attività, i bambini incontreranno personaggi fantastici e affronteranno una nuova avventura nella Foresta Stregata imparando a confrontarsi in situazioni nuove, con creatività e immaginazione per superare le paure, essere autonomi, credere in loro stessi e nei loro sogni.

Durata dell'attività 2 ore.

L'attività si svolgerà nel parco.

Nel rispetto delle norme da contrasto alla diffusione da Covid19 non verranno forniti ai bambini costumi per partecipare all'attività. Ogni bambino potrà partecipare con un proprio costume, indossandolo già al momento dell'arrivo in Villa.

Il costo è di € 8 a bambino; è possibile iscriversi fino ad esaurimento posti.

In caso di previsioni meteo avverse l'evento potrà essere annullato.

* * *

Accademia di Magia e Stregoneria

per giovani maghi dai 6 agli 11 anni

3 turni:

Sabato 16 ottobre: dalle 15 alle 18

Domenica 17 ottobre: dalle 10 alle 13

Domenica 17 ottobre: dalle 15 alle 18



Nella Foresta Stregata, immersi nel mondo fantasy, i bambini incontreranno personaggi fantastici e tramite laboratori e attività saranno incoraggiati ad far fronte a situazioni nuove, con creatività e immaginazione per imparare a sentirsi autonomi, superare le paure, credere in loro stessi e nei loro sogni.

Durata dell'attività 3 ore.

L'attività si svolgerà nel parco.

Nel rispetto delle norme da contrasto alla diffusione da Covid19 non verranno forniti ai bambini costumi per partecipare all'attività. Ogni bambino potrà partecipare con un proprio costume, indossandolo già al momento dell'arrivo in villa.

Il costo è di € 8 a bambino; è possibile iscriversi fino ad esaurimento posti.

* * *

Horror Edition

per ragazzi dai 12 anni

Domenica 17 ottobre dalle 18:30 alle 19:30

L'Accademia di Magia e Stregoneria ed è pronta ad accogliere i vostri ragazzi nella Foresta Maledetta!

Immersi nel mondo fantasy incontreranno personaggi di cui non fidarsi e metteranno alla prova il loro intuito per sfuggire dalle loro grinfie.

Durata dell'attività 1 ora.

Ogni ragazzo potrà partecipare con un proprio costume, indossandolo già al momento dell'arrivo in Villa.

L'attività si svolgerà nel parco. È consigliato munirsi di torcia elettrica.

Il costo è di € 8 a ragazzo; è possibile iscriversi fino a esaurimento posti.

* * *

Per info e prenotazioni: tel. 370 3379804 - segreteria@villamedicidelvascello.it



In caso di previsioni meteo avverse gli eventi potranno essere annullati.