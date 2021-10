Concerto per pianoforte "Dal Canto alla Danza": Bach, Ravel, Beethoven, Prokofiev

Ultimo appuntamento con La Musica del Monteverdi e la giovanissima e talentuosa pianista Isa Trotta, che domenica 24 ottobre nel Ridotto del Teatro (ore 11.00) proporrà il programma

Dal Canto alla Danza

con musiche di Bach, Ravel, Beethoven, Prokofiev.





Programma:

Johann Sebastian Bach

Wachet auf, ruft uns die Stimme, cantata sacra BWV 140

Nun komm der Heiden Heiland, cantata sacra BWV 61

trascrizioni per piano di Ferruccio Busoni

Ludwig van Beethoven

Sonata per pianoforte, n. 30 in mi maggiore, op. 109



Fryderyk Chopin

dai Tre notturni per pianoforte, op. 9, n. 1

Notturno in fa diesis maggiore per pianoforte, op. 15, n. 2



Maurice Ravel

Sonatina per pianoforte



Sergej Prokofiev

Sonata per pianoforte, op. 28, n. 3





ISA TROTTA

Isa Trotta è nata nel 2003 e ha iniziato lo studio del pianoforte e del violino all’età di 5 anni.

Dal 2011 al 2017 ha studiato al Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano nella classe di pianoforte di Silvia Rumi, mentre dal 2017 studia al ISSM "C. Monteverdi" di Cremona sotto la guida di Giovanni Bellucci e Valentina Messa.

Dal 2010 ha vinto primi premi a numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, in particolare al Concorso nazionale "Città di Giussano", Concorso nazionale "J. S. Bach" di Sestri Levante, Concorso pianistico internazionale "Bruno Bettinelli", Concorso internazionale "Piano Talents", ricevendo anche il Premio Donna "Musica per la vita" da ASSAMI e il Premio per il più giovane finalista al Premio delle Arti 2019.

Ha partecipato a varie masterclass di perfezionamento pianistico con grandi interpreti come Lonquich, Simonet, Rosbach, Romanovsky, Tokuno e Zilberstein all'Accademia Chigiana.

Dal 2014 ha suonato più volte come solista con orchestre, tra le quali Milano Classica e Moniusko Philarmonic.



Prezzi dei biglietti: posto unico €5,00

L'accesso agli eventi in programma presso il Teatro Ponchielli sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass.



La verifica del Green Pass sarà effettuata all’ingresso del luogo di spettacolo dal personale di sala, si chiede la cortesia di arrivare all’ingresso già muniti di QR code (digitale o cartaceo), un documento d’identità in corso di validità e biglietto dello spettacolo. Coloro che non fossero in possesso anche solo di uno dei due documenti non potranno accedere. I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19. Si ricorda che rimane l’obbligo dell’uso della mascherina e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.



Info biglietteria del Teatro

Lun/ven ore 10-18

Sab/dom 10-13

Tel. 0372 022001/02

biglietteria@teatroponchielli.it