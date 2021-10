Mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 16.30, si terrà il primo incontro dell'ottava edizione di “Dal locale al globale” – ciclo di lezioni-concerto organizzato presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, che ha sede a Cremona in Corso Garibaldi 178.



Ospite di questo appuntamento sarà Minh-Trang Nguyen. Musicista di primo piano, Minh-Trang Nguyen vince in Vietnam a 17 anni il Concorso Nazionale come migliore suonatrice di đàn tranh del Paese. Dal 2012 al 2016, amplia i suoi orizzonti musicali diplomandosi in guzheng (cetra cinese) presso il Conservatorio di Shanghai. Al momento vive in Svizzera, dove frequenta il Master in Etnomusicologia organizzato dalla Haute École de Musique di Ginevra, l'Università di Ginevra, l'Università Neuchâtel. Minh-Trang Nguyen vanta una carriera internazionale, avendo suonato Francia, Svizzera, Cina, Corea, Giappone, Laos, Filppine. Recentemente, è stata selezionata da Jordi Savall per il suo ensemble Le Concert des Nations, con il quale si esibisce regolarmente.



A Cremona, Minh-Trang Nguyen presenterà la tradizione musicale del Vietnam, da Nord a Sud, attraverso due strumenti: il đàn tranh e il t'rung. Il đàn tranh è una cetra a 16 corde con ponticelli mobili, oggi suonata principalmente dalle donne. Si suona pizzicando le corde con la mando destra, per produrre la melodia; con la mano sinistra e dalla parte opposta del ponticello, si agisce sulle corde stesse, premendole per creare le ornamentazioni. Queste ornamentazioni sono considerate la vera essenza dello strumento. Il t'rung è uno xilofono tradizionale realizzato con il bambù, proprio delle minoranze etniche degli Altopiani Centrali del Vietnam. Oggi è utilizzato ampiamente negli ensemble di musica tradizionale vietnamita proprio in rappresentanza delle minoranze degli Altopiani. Ascoltando il t'rung, è immediato sentire evocato il mormorio di un ruscello, di una cascata, o il suono fremente della foresta di bambù accarezzata dal vento. Il programma della lezione concerto prevederà l'esecuzione di brani dal repertorio tradizionale, oltre che una dimostrazione delle possibilità virtuosistiche degli strumenti.

Dopo l’esperienza esclusivamente virtuale dello scorso anno accademico, quest’anno si torna in presenza, su prenotazione scrivendo all’indirizzo dallocalealgolbale@gmail.com. Si potrà comunque seguire gli eventi in streaming dalla pagina Facebook della rassegna (www.facebook.com/localealglobale) e dal canale YouTube del Dipartimento (https://bit.ly/mbc-YT). Per richieste scrivere a: dallocalealglobale@gmail.com