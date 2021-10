DENTRO.

UNA STORIA VERA, SE VOLETE

drammaturgia e regia Giuliana Musso

con Giuliana Musso e Maria Ariis

coproduzione La Corte Ospitale, Operaestate Festival Veneto

«Io le dicevo -Mi devi dire cosa ti ha fatto, dimmelo!- ma dentro di me pregavo -Non me lo dire, non me lo dire…-» Intervista a V.M., la madre

È un lavoro potente e difficile, “Dentro” di Giuliana Musso.

Potente perché racconta e testimonia una storia vera, e in questa storia c’è un abuso, un abuso che è un incesto, inconfessabile, tenuto nascosto, non creduto, archiviato senza aver avuto una qualsiasi forma di giustizia.

Difficile perché è una storia di oggi, di ieri, e di domani; ed è un’esperienza delicata che non è facile ascoltare, rappresentare sulla scena, e raccontare a un pubblico seduto in un teatro senza cadere nella retorica, senza puntare il dito, e senza sommare alla violenza altra violenza.

Sul palco, questa volta, Giuliana Musso non interpreta nessun personaggio ma è se stessa, è colei alla cui porta ha bussato una donna con un segreto e una verità, e la speranza che raccontare la sua storia, raccontare la verità possa servire a qualcosa. Questa donna sul palco si chiama Roberta, è interpretata da Maria Ariis, ed è la madre di Davide, Samuele e Chiara.

