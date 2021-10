Appuntamento alla scoperta della nascita di Gerre de’ Caprioli e del Bosco ex Parmigiano dal titolo “Nascita di un territorio”

Nascita di un territorio



Breve storia di Gerre de’ Caprioli e del Bosco ex Parmigiano

Le ACLI di Cremona in collaborazione con il Comune di Gerre de’ Caprioli e CrArT – Cremona Arte e Turismo organizza un appuntamento alla scoperta della nascita del territorio del comune di Gerre e del Bosco ex-parmigiano dal titolo “Nascita di un territorio”.

L’evento, che si terrà venerdì 22 ottobre alle ore 18.00 presso la tensostruttura in piazza Caprioli al Bosco ex-parmigiano, vuole essere un’occasione di riscoperta delle radici di questa porzione del territorio cremonese attraverso i principali elementi caratterizzanti gli insediamenti abitativi e i fatti storici più significativi.

L’incontro è pensato per le fasce d’età più giovani e per le famiglie che abitano il comune, per acquisire più consapevolezza sulla storia di “casa loro”, con l’aiuto però degli abitanti storici della zona per creare un appuntamento di memoria condivisa.