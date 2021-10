L’ ora della fiaba per i bambini dai 4 agli 8 anni

Torna L’ora della fiaba in biblioteca per i bambini dai 4 agli 8 anni, con Nicola Cazzalini che racconterà “Storie col guscio”.

Tutti conoscono favole con gli animali. Pochi sanno che esistono anche animali da favola: animali così straordinari che hanno storie incredibili da raccontare.

Non è facile scovarle: sono segrete. Spesso sono tenute gelosamente al buio delle tane. Qualche animale più sospettoso le nasconde nel proprio guscio.

Per trovarle bisogna prepararsi, ascoltare e sognare. Come si fa con le conchiglie per sentire il mare.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria (i posti sono limitati)

Info e prenotazioni: 037383335

Da martedì a venerdì 14.30-18.00

Email: salaragazzi@comune.crema.cr.it

Sempre al giovedì alle ore 17.00