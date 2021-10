Domenica 24 ottobre alle ore 17.30 alla Fiera del Libro di Cremona vi aspetta Younis Tawfik, poeta, giornalista, scrittore, e uno dei massimi esperti di Medio Oriente in Italia

Il suo ultimo libro La sponda oltre l’inferno - Oligo Edizioni - è un romanzo avvincente che parla di immigrazione.

Quante vite si perderanno ancora nel Mediterraneo? E cosa sarà dei migranti giunti sulla sponda oltre l'inferno? In questo nuovo avvincente romanzo Younis Tawfik, iracheno di nascita e tra i maggiori esperti di Medio Oriente in Italia, pone al lettore queste e tante altre domande. E lo fa attraverso cinque destini, cinque vite di superstiti di un naufragio al largo della Libia che si incontrano seduti in cerchio sotto la luna di Lampedusa. I protagonisti, quattro uomini e una donna provenienti da diversi paesi dell'Africa, si sono conosciuti in un centro di detenzione alle porte di Tripoli, ultima tappa dei micidiali viaggi della salvezza. Insieme hanno rischiato di morire per mano di crudeli carcerieri, sotto i colpi della fame, il dilagare delle malattie e, infine, fra le onde del Mediterraneo. Un racconto polifonico, umanissimo e straziante, dove la reciproca testimonianza diventa catarsi e restituisce a uomini e donne feriti la loro dimensione di esseri umani.

La presentazione si terrà nella Sala Eventi di SpazioComune (Richiesto Green Pass, fino a esaurimento posti) e sarà registrata e trasmessa in differita sul canale Facebook della Fiera del Libro.

A corollario dell’esposizione libraria, per tutto il periodo della sua durata e anche dopo, sino al 5 dicembre, saranno trentotto gli eventi in programma: incontri con numerosi autori cremonesi e autori conosciuti a livello internazionale vincitori di importanti premi letterari.

