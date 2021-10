I Freeway Jam si esibiranno sul palco di "Alice nella città" per due serate consecutive venerdì OPEN JAM SESSION e sabato LIVE

Alice nella città venerdì 22 e sabato 23 ottobre propone il secondo appuntamento musicale della sua stagione 2021-2022, co-finanziata da Fondazione Cariplo.

Ogni artista viene ospitato in due serate consecutive, una prima riassunta dalla parola chiave "jam" e una seconda puramente "live". Il sistema proposto è quello di brevi residenze artistiche attraverso le quali gli artisti invitati sono chiamati ad immergersi nella community dei musicisti residenti condividendo con loro il palco nella prima serata per poi prodursi in un live esclusivo nella successiva.

Venerdì e sabato alle 21.00 si esibiranno quindi sul palco di Alicecon la loro musica confine tra funky e fusion.

Secondo questa logica, i primi due gruppi ospiti sono due band molto legate all'Associazione, ovvero The Big Lips (che si sono esibiti in occasione dell'apertura dell'8 ottobre) e Freeway Jam, chiamate da Alice per consolidare il nutrito gruppo di musicisti che ruotano intorno agli spazi storici di Castelleone.

Venerdì e sabato alle 21.00 si esibiranno quindi sul palco di Alice con la loro musica confine tra funky e fusion. La band è attiva ormai da vent'anni è presenta un background fortemente radicato nel territorio. In attesa della prossima pubblicazione del gruppo, attesa per il 2022, si esibiranno nella doppia data di Alice con la formazione in quintetto che vedrà protagonisti Luca Gramignoli alla chitarra, Renzo Marchetti alla batteria, Davide Pavesi alle tastiere Fabio Fumagalli alle percussioni e Danilo Somenzi al basso e voce.