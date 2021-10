Pomeriggio di Street Art al Cambonino con Rappers, Writers, Hip Hop

Sarà un sabato pomeriggio speciale, tutto dedicato alla Street Art, quello che partirà alle 15 del 23 ottobre al quartiere Cambonino, precisamente al 'campetto rosso', come viene familiarmente chiamata dagli abitanti del quartiere Piazza Francesco Riccardo Monti.

Mentre al microfono si alterneranno giovanissimi rappers, tra cui diversi ragazzi del quartiere, ci sarà la possibilità di ammirare writers in azione o provare, in totale sicurezza e rispetto della legge, colorate bombolette.

Grazie alla partecipazione del ballerino e coreografo Nocolas Bile sarà possibile anche provare a muovere qualche passo di hip hop, oppure sedersi ad ammirare le evoluzioni dei breakers.

La manifestazione ‘Back to Camblock’ è un’iniziativa di animazione voluta per dare nuova vita ad un luogo significativo per i giovani del quartiere. Fa parte del progetto ‘CamboStreet’ realizzato nell’ambito dell’iniziativa ‘Estate Insieme’ promossa e finanziata da Regione Lombardia grazie all’impegno delle cooperative Cosper e Nazareth e dell’associazione Arci Cremona.

L'organizzazione dell'evento rispetta le attuali norme anticovid.