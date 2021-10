Incontro con Caroline Shaw per esplorare il futuro della musica nel corso "Stauffer Talks"

Sabato 23 ottobre alle 12, in diretta streaming sul sito www.stauffer.org e sul canale YouTube sarà possibile seguire il primo appuntamento della nuova iniziativa dello Stauffer Center for Strings, il primo centro musicale internazionale per l’alta formazione, la ricerca, la composizione, la produzione, il management e l’innovazione, interamente dedicato agli strumenti ad arco.

Caroline Shaw, cantante, violinista, compositrice e produttrice di New York, la più giovane vincitrice del Premio Pulitzer per la Musica, terrà a battesimo «Stauffer Talks», un ciclo di incontri in live streaming che, ogni mese, vedrà alternarsi alcuni tra i più importanti artisti internazionali del mondo degli strumenti ad arco per approfondire le tematiche più attuali legate ai grandi temi della creatività, della ricerca e dell’innovazione in ambito musicale.

I corsi sono ospitati nelle splendide sale di palazzo Stauffer, recentemente ristrutturate.