Mi chiamo Maris e vengo dal mare. Titolo proposto da “Acrobati(che) poeti(che)”

Teatro di performance d'arte messo in scena da “Acrobati(che) poeti(che)” il 10 novembre al Teatro Vittoria Spino d’Adda ore 21. Ingresso con Greenpass | Prenotazione 333-2666084

Tratto dalla storia vera di Maris, una migrante che venduta, costretta a prostituirsi rimane incinta, viene poi messa su un barcone e spedita in Italia, dove si salva definitivamente dallo sfruttamento. La maternità conflittuale sarà ragione della sua catarsi e del diritto di salvezza della figlia. Una storia come tante, una storia che i nostri figli non leggeranno mai sui libri se non saremo capaci di far uscire questi e molti altri fatti dal silenzio della Storia

Una proposta di Alceste Ferrari per A.C. RETABLO che vuole portare a Spino d'Adda un progetto, un seme, attraverso il percorso più ampio denominato DisseminAzioni.

Retablo si contraddistingue fin dalla sua fondazione, nel 1989, per un'offerta artistica di valore indirizzata all’innovazione, alla sperimentazione e alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali implementandoli al territorio per i quali specificamente venivano inventati. Uno dei bisogni basilari a cui risponde il progetto è ricongiungersi a un senso, un’utilità profonda del teatro, partendo dalle esigenze, dalle caratteristiche, dalle tipicità e dalle contraddizioni di un luogo. Disseminazioni vuole "dimorare" nel territorio, con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per l'area cremonese e lombarda nell’ambito del teatro contemporaneo e di ricerca.