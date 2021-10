Concerto del Gruppo Musica Insieme di Cremona dal titolo Serenate a lume di candela

Con una proposta culturale unica e coraggiosa, proponendo musiche d’oggi in programmi originali e stimolanti, il Gruppo Musica Insieme di Cremona organizzatore di Spazionovecento, aprirà la quarantaduesima stagione della rassegna con il concerto Serenate a lume di candela, con opere di compositori contemporanei italiani.

Il concerto si terrà domenica 7 novembre, alle ore 11 presso la Sala della Camerata, in via Aselli a Cremona.

Un viaggio nella musica del Novecento quello che propone quest'anno Spazionovecento, declinato in quattro appuntamenti dal 7 al 27 novembre. Questa edizione si intitola Migranti e canti di balene e già da questo il pensiero corre al capitano Achab o a Maqroll il Gabbiere, a Ulisse e a Corto Maltese, al pirata Long John Silver e a chiunque ci abbia fatto solcare i mari con la fantasia, attraversando il tempo e lo spazio.

Il secondo appuntamento, sabato 13 Novembre alle ore 17.30, un programma liederistico contemporaneo con un progetto originale in collaborazione con la Società degli Amici della Musica di Modena dal tema Viandanti d’oggi, in cui sei compositori contemporanei mettono in musica le poesie di Lidia Riviello commissionate per l’occasione.

Il terzo appuntamento, domenica 21 novembre alle ore 11, è ancora un concerto del Gruppo Musica Insieme con un Giro del mondo a dorso di balena, in cui il tema del mare e delle balene viene declinato in diverse prospettive da compositori contemporanei di tutto il mondo, dal Giappone al Canada…

Conclude la rassegna il Trio Kanon, sabato 27 novembre alle ore 17.30, una formazione quasi completamente cremonese che si sta affermando a livello nazionale e internazionale, con un programma di grande virtuosismo strumentale che accosta due classici della contemporaneità a Beethoven.

I 4 concerti si terranno sempre presso la Sala della Camerata di Cremona (via Aselli) e saranno a ingresso libero.

In collaborazione con: Associazione Amici della musica di Modena, Dedalo ensemble di Brescia, Società della Musica di Mantova.