“Dancing Bass”: performance di musica barocca e danza moderna

Sabato 30 ottobre, a partire dalle ore 21:00, si terrà presso il Museo Archeologico di Cremona

“Dancing Bass”

una performance di musica barocca e danza moderna che racconta i moti dell’animo.

Il principio della messa in scena dei moti dell’animo, inventato nel ‘600 ed esploso nel ‘700, ritorna costantemente nell’arte europea nei modi più diversi e permette accostamenti sempre nuovi, come in questo programma in cui si incontrano con sorprendente facilità la musica del barocco e la danza contemporanea.

Programma

Vitale – Bernardo Storace, Passacaglia e Ciaccona, Italia sec. XVII

Arcangelo Corelli, Sonata op V n. 8, Roma 1700

Largo – Allemanda

Dietrich Buxtehude, Passacaglia in la minore, Germania 1690 ca

Philipp Heinrich Erlebach, Suite in sol, da Nürnberg 1694

Allemande – Courante – Sarabande – Gigue

Jean Jacques Morel, Chaconne en trio, Parigi 1703

Corelli – Marin Marais, Couplets de Folies, Roma/Parigi sec. XVIII



DANCINGBASS – Danzare il basso

ResExtensa & I Ferrabosco



Luciana Elizondo Music

Elisa Barucchieri danza