Passeggiata Noir tra gli spettri del borgo. Visita guidata

Lunedì 1° novembre

dalle 15.00 alle 16.00

vi aspettiamo a Castell'Arquato

Passeggiata Noir tra gli spettri del borgo

Una passeggiata tra le nebbie del borgo in compagnia degli esperti di fenomeni paranormali del gruppo E.P.A.S. (European Paranormal Activity Society), alla ricerca di anomalie elettromagnetiche e di strani campi di forza, prendendo come spunto le leggende e i misteri arquatesi.

Punto di incontro: Ufficio Turistico di Castell'Arquato (IAT Piazza Municipio)

Durata: 1 ora circa.

Indicato anche per i ragazzi, da 12 anni in su. Non verranno accettate prenotazioni per bambini di età inferiore.

Costi: € 8,00 a persona

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 di sabato 30 ottobre.

I partecipanti dovranno indossare la mascherina e avere il Green Pass.

Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento in caso di maltempo.

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 0523 803215

iatcastellarquato@gmail.com

www.castellarquatoturismo.it