Cena da "Paura" per la serata di Halloween con musica di Paolo Sbrosi

Cena a tema, per la serata di Halloween, domenica 31 ottobre al Centro Sportivo Stradivari in via Milano a Cremona.

Ecco il MENU':

Antipasti: varietà di affettati con pizzicotti fritti, sfornatino di verdure

Primi: risotto con zucca mantecato alla stracciatella di fiordilatte

Secondi: stinco al forno aromatizzato alle erbe, patate graten, crauti al cumino

Dolce: tronchetto al cioccolato home made

Bevande: acqua, vino rosso e bianco. Caffè.

La serata sarà allietata con la musica di Paolo Sbrosi.

La serata è aperta anche ai non soci. Prenota il tuo tavolo al numero 346 247 4087 - 351 585 4878