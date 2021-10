Fiera di San Carlo a Casalmaggiore

Torna la Fiera di San Carlo, appuntamento che affonda le proprie radici nella tradizione agricola territoriale e che nel tempo ha assunto un carattere prettamente culturale e di intrattenimento.

Da sabato 30 ottobre proseguirà fino a giovedì 4 novembre: nel cartellone, curato dal Comune e dalla Pro loco presieduta da Liliana Cavalli, confluiscono iniziative per un pubblico trasversale.

La fiera occuperà piazza Garibaldi, via Cavour, via Favagrossa, via Marconi, via Cairoli, via Azzo Porzio, piazza Turati e via Brofferio. L’area sarà occupata dagli spettacoli viaggianti, dai commercianti su area pubblica assegnatari di posteggio, dagli espositori di autoveicoli e macchine agricole, nonché da stand vari.

Fino a giovedì 4 novembre, sono previste come da tradizione una serie di mostre.

L' Auditorium Santa Croce di Casalmaggiore ne ospiterà alcune allestite da associazioni locali, che saranno accompagnate dal lavoro del maestro liutaio Matteo Marsili, impegnato a esporre e intagliare alla presenza del pubblico.

Prevista l'esposizione dei disegni legati al libro «Come posso aiutarti? La storia di Cuore Rosso e Stella Blu», prodotto da Stelle sulla Terra con il patrocinio del Comune di Martignana di Po. Anche i circoli Acli del Casalasco saranno presenti con le fotografie che hanno vinto o ricevuto una particolare menzione al concorso «Giochi all’ombra del campanile». A queste fotografie si andranno ad aggiungere quelle delle tradizionali esposizioni annuali del Fotocine Casalasco 1966, sul tema «Pareidolia» e «Ambiente Clima Futuro», tema di Cult Fiaf con i lavori elaborati dai soci, nell’ambito del laboratorio tematico 087 di Casalmaggiore, curato dal Tutor Fiaf Antonio La Montanara.

Nei pomeriggi di sabato 30, domenica 31 e lunedì 1 nello spazio espositivo si potrà assistere a brevi esibizioni dell’Ensemble Antonio Salieri della società musicale Estudiantina.

Le mostre saranno aperte tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30.

Nella cripta del Duomo mostra fotografica organizzata dalle parrocchie e dedicata a Takashi Paolo Nagai, medico radiologo a Nagasaki prima e dopo la tragedia della bomba atomica. Sarà aperta fino a giovedì e il 7 novembre dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19.

Nella sala mostre dell’associazione Pro loco inaugurata la mostra fotografica di Luigi Briselli «Il cantico delle creature di San Francesco». L’esposizione sarà aperta sino a domenica 21 novembre.

Nello Spazio U, in via Cairoli, nella bottega d’arte di Bruno Arcari, si potranno vedere le opere realizzate a quattro mani dall’Art Ensemble formato da Francesco Vidic e dallo stesso Arcari. L’apertura è prevista domani. Le opere saranno visitabili in concomitanza con gli orari di apertura della bottega, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. «Sono opere dipinte con inserti di foglie di oro zecchino», spiega Vidic.

Mostra collettiva al Centro Primavera. con «Riciclar Creando» di Ermanno e Fulvia Cavalli, «Idee trasformate in legno» di Giancarlo Froldi, «Arte del traforo» di Pierluigi Sarzi Braga e «Verti reinventati per arredo» di Mirella Vezzosi. La collettiva è aperta da domani a giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.