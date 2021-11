Fiera del Libro di Cremona. Claudio Ardigò presenta due saggi: complottismo e consapevolezza

trasmessi anche in differita

Molte novità con incontri in presenza

in Galleria 25 Aprile l'edizione

Un altro nuovo incontro in presenza, della Fiera Autunnale del Libro di Cremona.

Venerdì 5 novembre alle ore 17.30 Claudio Ardigò presenterà i due saggi:

"Siamo tutti complottisti?" di Danilo Sacco

e "L'innovazione è come l'amore" di Ivan Foina.



Il complottismo è tema scottante. Con il suo libro, Danilo Sacco si propone di rappresentare il complottismo in modo neutro, con dovizia di note e riferimenti e un linguaggio accessibile a tutti, senza rinunziare al rigore.

Ivan Foina invece è ideatore e promotore di Bollino Etico Sociale, ha imparato nel tempo il valore dei sogni e delle relazioni e presenta il suo libro come ispirazione per l’inizio di un nuovo mondo in cui ognuno possa diventare più consapevole e responsabile delle proprie azioni.

La presentazione si terrà nella Sala Eventi di SpazioComune (Richiesto Green Pass, fino a esaurimento posti) e sarà registrata e trasmessa in differita sul canale Facebook della Fiera del Libro.

A corollario dell’esposizione libraria, per tutto il periodo della sua durata e anche dopo, sino al 5 dicembre, saranno trentotto gli eventi in programma: incontri con numerosi autori cremonesi e autori conosciuti a livello internazionale vincitori di importanti premi letterari.

Continua a seguirci!