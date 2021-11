Una passeggiata nel Parco Bonaldi con il FAI

Un percorso di illustrazione botanica, storica e paesaggistica, arricchito di elementi utili per la ricostruzione dell'impianto originale del Parco Bonaldi (raccolti dall'architetto paesaggista Alessandro Carelli) con riconoscimento e descrizione delle specie arboree e gli alberi monumentali.

Il Parco Bonaldi è una storica e preziosa architettura vegetale di derivazione privata, da alcuni decenni proprietà del Comune di Crema, situato nella frazione Sabbioni a Crema.

Si tratta di un parco ricco di una dotazione arborea di grande impatto visivo ed emotivo, con esemplari di notevole età e dimensione, in buona parte già annoverati tra gli alberi monumentali della Lombardia.

Sulla base di ricerche d’archivio, condotte dall'architetto paesaggista Alessandro Carelli, è in corso la possibile ricostruzione della sua genesi, che consentirà di aggiungere alla città un altro importante elemento di elevato valore storico, paesaggistico e monumentale.

Valerio Ferrari, delegato ambiente FAI Crema, accompagnerà i visitatori in un percorso di illustrazione botanica, storica e paesaggistica, riferirà elementi utili per la ricostruzione dell’impianto originale del Parco e descriverà le specie arboree e gli alberi monumentali.

La visita, della durata di un’ora circa, sarà proposta in due turni, alle ore 14.30 e alle ore 15.30 con prenotazione consigliata.

Ritrovo all'ingresso del Parco Bonaldi almeno 15 minuti prima dell'inizio delle visite.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Evento a contributo a partire da Euro 3,00 per iscritti FAI, da Euro 4,00 per non iscritti FAI.

L'intero percorso si svolgerà all'aperto.

Prenotazione consigliata QUI

Sarà possibile iscriversi al FAI o rinnovare l’iscrizione in loco.

CONTATTI:

Per informazioni: crema@delegazionefai.fondoambiente.it

