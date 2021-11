“Paolo Gubinelli. Opere su carta”. Una mostra in omaggio a Piero Manzoni

Nato in provincia di Macerata (Matelica 1946) inizialmente attratto dalla musica, Paolo Gubinelli, ben presto si interessa all’arte di cui apprende tecniche e segreti grazie ad incontri con grandi maestri tra cui Bruno Munari, Enrico Castellani, Mario Nigro e poi Alberto Burri, Giuseppe Uncini, Enrico Castellani e Piero Dorazio, compreso Lucio Fontana dal quale apprende come determinante sia il concetto dello spazio che resterà fondante nella sua ricerca.

Aperta alle varie sperimentazioni l’arte di Gubinelli dopo diverse esperienze pittoriche su tela e altri materiali con l’uso di tecniche non tradizionali, si accosta alla carta inizialmente lavorando il cartoncino bianco morbido al tatto particolarmente ricettivo alla luce, poi utilizzando la carta trasparente, entrambi incisi in modo più e meno intenso secondo strutture geometriche sensibili al gioco della luce.

La carta, infatti, attraverso incisioni, tagli, piegature e acquerelli, gli ha permesso di raccontare aspetti dell’esistenza che spesso sfuggono in una società frenetica e sempre in corsa contro il tempo come quella attuale.

Le opere di Paolo Gubinelli donano l’armonia della vita nel ritrovare sé stessi, il proprio punto iniziale dove complessità e semplicità si incontrano, e dove ripartire con quella capacità di accogliere anche ogni aspetto più semplice della stessa esistenza portatore di nuova bellezza.

- testo di Silvana LAZZARINO -

Al Museo della Stampa Centro Studi Stampatori Ebrei Soncino saranno esposte le sue opere in Omaggio al grande artista Piero Manzoni fino al 28 novembre 2021.

Apertura:

dal martedì al venerdì: 10.00 - 12.30

pomeriggi e fine settimana su prenotazione:

10.00-12.30 / 14.30-18.00

chiamando il numero 0374 83171

o scrivendo a info@museostampasoncino.it