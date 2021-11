LCDC Reverse - Live! All'Osteria del Fico c'è Francesco Sbraccia

Dopo una pausa di due anni, l'associazione La Città della Canzone ritorna in città con un laboratorio, LCDC Reverse, e dei live aperti al pubblico e a ingresso gratuito.

Durante le serate dal 9 al 12 novembre, in quattro diversi luoghi di Cremona si esibiranno artisti che hanno partecipato a passate edizioni del nostro laboratorio.



Venerdì 12 novembre ultimo concerto del progetto all'Antica Osteria del Fico con



Francesco Sbraccia



Francesco Sbraccia è un musicista di Teramo. Diplomato in pianoforte e laureato in ing. elettronica, pubblica il suo primo album Etimologia nel novembre 2018, masterizzato da Giovanni Versari (Niccolò Fabi, Negramaro).

Dopo il primo singolo La tua qualità, ha aperto i concerti di Skin, Bianco, Appino, Cosmo, Stazioni Lunari (ex-CSI, CCCP...) e altri; l'album è stato eletto disco abruzzese del 2018 su Abruzzo Live Music.

Nel 2019 è vincitore di Musicultura con “Tocca a me”, aggiudicandosi il premio del pubblico durante le audizioni dal vivo. Si esibisce così su Rai Radio1 e all’Arena Sferisterio di Macerata insieme alla sua band.

Non perdertelo!