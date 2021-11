Consegna del Torrone d’oro a Nicolò Govoni

Sabato 20 novembre

alle ore 11.30, presso la tensostruttura PalaTorrone in Piazza Roma

la Festa del Torrone di Cremona assegnerà il suo premio più prestigioso, il Torrone d’oro, a chi rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo: creato nel 2008, l’ambito riconoscimento valorizza le qualità e il ruolo di chi esprime il carattere del territorio cremonese nella propria attività artistica, professionale e umana.

Quest’anno il Torrone d’Oro verrà assegnato al giovanissimo scrittore e attivista per i diritti umani

Nicolò Govoni

Presidente e Direttore esecutivo dell’organizzazione no-profit Still I Rise un'organizzazione umanitaria internazionale che apre scuole per bambini profughi nel mondo, e tra i nominati al Premio Nobel per la Pace 2020.

Oggi Nicolò dirige Still I Rise in sei Paesi, dando lavoro a circa cinquanta persone nel mondo e ha pubblicato diversi libri.

Per informazioni e prenotazioni: partecipafestadeltorrone@gmail.com