Spettacolo teatrale "Shock in my town" sul tema della falsa coscienza sociale

Lunedì 15 e martedì 16 novembre al Teatro Filo un nuovo appuntamento per la rassegna teatrale in prosa acrobatiche poetiche - il teatro che rivive, diretta da Alceste Ferrari con la compagnia Retablo e derivante dal più ampio progetto disseminAzioni: l'idea di piantare su un vasto territorio i semi di una poetica che del dissimile ha fatto virtù.

Lo spettacolo "Shock in my town" di e con Turi Zinna, è un saggio ex-drammatico sull’impostura della rappresentazione sociale e prende corpo da un episodio realmente accaduto all’autore-attore che lo interpreta e che così lo riporta:

“Una pallottola intersecò il tragitto dei miei sedici anni: degli uomini torvi e male agghindati – con trucco e parrucco da malviventi – spararono ad altezza d’uomo all’indirizzo di un ragazzo rischiando seriamente di colpire accidentalmente me esattamente nell’attimo in cui m’appressavo a sbucare da un vicolo.

Come in una scena violentissima d’un film d’azione i loschi figuri picchiarono selvaggiamente l’adolescente contro cui avevano fatto fuoco, lo caricarono in macchina e lo sequestrarono davanti ai miei occhi.

Citofonai a caso al primo portone che trovai a tiro chiedendo di telefonare alla polizia.

“Sono loro la polizia”, recita, come in una battuta da copione, una signora mentre discende dai gradini della chiesa.

“È stata una rappresentazione”, intende dirmi: erano dei poliziotti che fingevano di essere dei criminali e che noi, da bravo pubblico, avremmo dovuto sospendere la nostra incredulità e fare finta, a nostra volta, di ritenere vera la drammaturgia di quell’esibizione.

Anni dopo fu acclarato che un paio di quei poliziotti, finti sequestratori, erano dei veri assassini prezzolati della famiglia Santapaola: mafiosi, finti poliziotti, che recitavano la parte dei mafiosi. Cioè di ciò che in realtà erano.

Un’irrappresentabile rappresentazione aveva occupato interamente la vita collettiva che si manifestava già rappresentata.

A poche centinaia di metri da quella stradina, esattamente dieci anni prima, nei giorni del campionato del mondo Messico 70, il gotha di cosa nostra si riunì per circa 20 giorni per decidere se partecipare o meno al colpo di stato, per fortuna poi fallito, organizzato dall’ex comandante della X Mas della Repubblica Sociale Italiana Junio Valerio Borghese.

Io avevo 10 anni quando andai a sbattere contro Luciano Liggio mentre correvo all’inseguimento di quel bambino – a cui 10 anni dopo i poliziotti travestiti da delinquenti avrebbero sparato – che mi aveva appena scippato dalle mani un mazzetto di figurine di calciatori del campionato 1969 – 1970.”

Shock in my town è una performance che si prefigge di inglobare l’elemento tematico della falsa coscienza sociale all’interno di un dispositivo drammaturgico e scenico che sgretoli il patto di sospensione dell’incredulità che caratterizza la nostra indulgente auto-rappresentazione collettiva: una sorta di accordo tacito – in nome del particolare e della ragion di stato – non più tra scena e platea, ma tra società politica-economica-civile e agenzie criminali che per conto della prima svolgono occultamente le funzioni di tutela degli interessi comuni.

Retablo si contraddistingue fin dalla sua fondazione, nel 1989, per un'offerta artistica di valore indirizzata all’innovazione, alla sperimentazione e alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali implementandoli al territorio per i quali specificamente venivano inventati.

Uno dei bisogni basilari a cui risponde il progetto è ricongiungersi a un senso, un’utilità profonda del teatro, partendo dalle esigenze, dalle caratteristiche, dalle tipicità e dalle contraddizioni di un luogo.

disseminAzioni vuole "dimorare" nel territorio, con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per l'area cremonese e lombarda nell’ambito del teatro contemporaneo e di ricerca.