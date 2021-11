Foliage Di-Vino: visitA nel parco di Villa Medici con degustazione

Sabato 13 novembre

FOLIAGE DI-VINO:

visite naturalistiche nel parco

di Villa Medici del Vascello

immersa nei colori autunnali.



A seguire degustazione in cantina presso Azienda Vitivinicola Bresciani a Rivarolo Mantovano per degustare il Basmén, lambrusco mantovano I.G.P. vinificato in bianco.

Queste visite speciali, della durata di 45 minuti, saranno dedicate esclusivamente al parco, con partenza alle ore 10:00 e alle ore 16:00 dalla biglietteria in Via Matteotti 2.

La degustazione avverrà in cantina a Rivarolo Mantovano. Il trasferimento dovrà avvenire con mezzi propri.

Prenotazione obbligatoria al 370 3379804 - posti limitati a 20 persone per visita.

Quota di partecipazione € 12 a persona.

In caso di maltempo l'evento si terrà in forma ridotta con la sola degustazione in cantina a € 8 a persona.