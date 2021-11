Fiera del Libro di Cremona, presentazione della biografia romanzata di Baruch Spinoza

L'edizione autunnale della Fiera del libro continua ad offrire interessanti appuntamenti anche dopo la conclusione dell'esposizione libraria.

Sabato 13 novembre

Mimma Leone

presenterà il suo libro

Baruch Spinoza. Il passo del clandestino

La biografia romanzata di Baruch Spinoza, ebreo olandese proveniente da una famiglia costretta a convertirsi al cristianesimo. Il compito che si assume Spinoza nella filosofia del Seicento è quello di modificare il corso della verità, alla luce della ragione moderna e dell'amore per la libertà. Nel racconto di Mimma Leone il grande filosofo appare in tutta la sua complessa ricerca di legami tra pensieri ed eventi, tra incontri con alchimisti e scienziati, tra bisogno di speculazione filosofica e necessità quotidiane. Un ritratto vivace ed inedito per accostarsi con semplicità ad uno dei personaggi più amati del XVII secolo. (Graphofeel Edizioni)



Mimma Leone, leccese, da sempre appassionata di scrittura, ha conseguito la Laurea in Filosofia. Dal 2012 è Giornalista pubblicista e dal 2020 Consulente filosofica. Ha scritto brani musicali insieme al cantautore Seba, al dj producer Francis Blue e al compositore e cantante Gianni Donzelli (Audio 2). Vincitrice di numerosi riconoscimenti artistici e letterari, nel 2014 ha pubblicato la raccolta di racconti Il Mare per le Conchiglie (Premio Ecce Dominae 2015, Roma, Premio speciale per la Narrativa Femminile 2015, Taranto, Premio Microeditoria di Qualità 2016). Il suo racconto L’angelo imperfetto, è incluso nell'antologia di scrittori salentini “Salento Quante Storie 2015”. Le Congiunzioni della Distanza, pubblicato nel 2018, è stato il suo primo romanzo (2° posto Concorso Equilibri 2019).

L'evento si terrà online sul canale Facebook della Fiera del Libro.