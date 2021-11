Incontro letterario, con Sabrina De Canio e Massimo Silvotti, dal titolo "Indagine sulla felicità"

Sabato 20 novembre, alle ore 17,00, il sodalizio dell’ADAFA (Via Palestro, 32) ospita un incontro dal titolo “Indagine sulla felicità”: gli ospiti Sabrina De Canio e Massimo Silvotti, responsabili del Piccolo Museo della Poesia di Piacenza, presenteranno rispettivamente - la prima - un volume di poesie, “Libera nos a malo” e il secondo un saggio, “L’ulivo e il suo respiro”.

Le due pubblicazioni costituiscono, da due diversi punti di vista, un’analisi sulla natura e sulla presenza della felicità nella nostra vita.

Il lavoro di Silvotti apre una discussione che spazia dalla cultura greco-latina (Aristotele, Platone, Epicuro, Ovidio, Sant’Agostino) alla filosofia moderna (da Kant ai pensatori moderni come Bauman) fino a personaggi come Gandhi e Amartya Sen o esponenti del pensiero buddista indiano e giapponese. La pluralità degli apporti cui l’autore si riferisce si accompagna alla vasta articolazione dell’indagine sulla felicità: dalla filosofia alla poesia e alla letteratura (Luzi, Leopardi, Goethe); dall’analisi politica (Moro, Giddens) alla psicanalisi e alla pedagogia (Jung, Bettelheim) fino alla storia dell’arte (Gombrich, van Gogh).

La ricerca condotta da Silvotti ci suggerisce di non considerare quello sulla felicità un discorso definibile in senso ultimativo; piuttosto, si tratta di una ricerca aperta in cui la dimensione terrena della felicità non deve pervenire ad un’acquisizione ma identificarsi in un tessuto di relazioni interpersonali nel senso che essa può inverarsi solo in un orizzonte sociale, in quanto l’uomo, come ricorda Aristotele, è un “animale naturalmente sociale”.

L’indagine di cui si parla può, però essere condotta anche sul versante poetico: è ciò che fa De Canio con il suo “Libera nos a malo”, frutto, in parte, dell’esperienza di un soggiorno in Africa. E’ evidente che la vena poetica dell’autrice viene scossa da quella esperienza, per cui la sua voce fa mergere il dissidio di un’anima sgomenta di fronte a certe violenze e a certe miserie ma anche la volontà di fronteggiare a viso aperto la catastrofe di condizioni di vita tremende. Ne deriva una poesia drammatica ma asciutta nelle sue linee insieme all’aspirazione ad una felicità che non sia uno stato superficiale di tranquillità individuale ma che si fondi sulla consapevolezza di aver dato voce agli ultimi della Terra.

Gli autori proporranno i propri lavori dialogando con i due presentatori, Vincenzo Montuori ed Alberto Mori.

Ingresso libero secondo i protocolli Anti Covid.