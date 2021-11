Presentazione del volume "In bici da corsa. I protagonisti del ciclismo cremonese – cremasco – casalasco"

Sabato 20 novembre alle ore 16,00

nella sala conferenze della Libreria Cremasca,

Dante Fazzi, con il critico Claudio Ardigò (presidente CSI Cremona),

presenterà il volume

In bici da corsa. I protagonisti del ciclismo cremonese – cremasco – casalasco (1873-2020),

Apostrofo Editore, Pieve San Giacomo 2021.



La pubblicazione racconta la storia di 147 ciclisti (131 uomini e 16 donne) che, sulle due ruote, hanno portato in ‘giro’ per il mondo il nome di Cremona, Crema, Casalmaggiore, illustrando le pagine del ciclismo nazionale e internazionale con le loro imprese sportive.

Sono atleti che hanno partecipato a gare nazionali in campo professionistico e anche dilettanti vincenti in gare di alto spessore o partecipazione a Olimpiadi. Si è scavato nelle loro personalità mettendo in risalto aspetti particolari.

Il libro contiene oltre 400 fotografie, in parte in bianco/nero e in parte a colori, a seconda dal periodo.

Il libro racconta, tra gli altri, di Carlo Bonfanti (Crema, 1913), di Giuliano Dominoni (Ricengo, 1947), dei Ragazzi del Serio, gli iridati Walter Brugna, Marco Villa e le ragazze Maria Barboni, Giuditta Longari, Florinda Parenti, Liviana Denti, Patrizia Spadaccini.

Alcuni di questi campioni hanno garantito la loro presenza.

Accessi con green pass.