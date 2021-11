Spettacolo teatrale: Giovanna D’Arco - Santità e follia

Giovedì 25 novembre, ore 21.00

Spettacolo:

GIOVANNA D’ARCO

Santità e follia

Regia di Lorenzo Samanni

Nello scenario della guerra dei Cent’anni si leva la voce di una ragazza.

Una voce troppo forte per essere ignorata, ma troppo scomoda per essere accolta.

In qualunque modo la giudichiate, se santa o pazza, Vera Rossini darà voce al miracolo vivente di Giovanna D’Arco e darà corpo alla storia di una donna trovatasi sola contro un’intera società e un intero mondo.

Caraval Spettacoli intende contribuire con questo debutto alla giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne raccontando una storia di forza e solitudine, di santità e di follia.

Con: Vera Rossini

Regia di: Lorenzo Samanni

Ingresso a offerta libera, i proventi saranno destinati all’Associazione Donne contro la Violenza di Crema.

Per prenotazioni: 379 149 7805

La partecipazione è consentita esclusivamente con certificazione verde Covid-19 – Green Pass.