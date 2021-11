Domenica 28 novembre, ore 18.00

Sala Pietro da Cemmo

Spettacolo:

Ad alta voce. Ricordi, racconti, rinascite

Doloroso ma folgorante monologo in cui Roberta, con maestria, coraggio e ironia si interroga in modo intimo e delicato su un tema scottante: la violenza contro le donne.

Uno spettacolo di teatro di prosa, ideato nell’agosto 2019 e rimandato molte volte a causa dell’emergenza sanitaria e che ha come focus, la trasformazione di un’esperienza definita come traumatica come strumento per divenire punto di forza e spinta versoil cambiamento.

Cambiamento come qualcosa di necessario alla vita, trasformazione nel senso di mutare forma, ovvero dare un senso al vissuto, trovare la chiave di volta che permette di andare oltre dolore e rabbia, per ritornare a vivere.

Lo spettacolo pone al centro una donna in diversi momenti della sua vita: una bambina, una giovane allieva, un'adulta, fornendo stimoli e riflessioni per gli ascoltatori, raccontando limiti culturali e distorsioni ma proponendo alla fine sguardi nuovi: è possibile trovare soluzioni che necessariamente dovranno essere personali.

Il monologo, diviso in tre parti distinte, racconta in prima persona molestie e stupro, e il modo in cui sono interiorizzati ed elaborati.

Vista la delicatezza della tematica è consigliato ad un pubblico maggiore di quattordici anni.

Con: Roberta Correale

Testo: Roberta Correale

Scene: Franco Marassi

Costumi: Laura Rossi

Regia: Manuela Tamietti, Roberta Correale

Una produzione 2021 di Storie di Piazza

www.storiedipiazza.it

info@storiedipiazza.it

A favore dell’Associazione Donne contro la Violenza e ConTatto – Rete contro il maltrattamento delle donne.

www.controlaviolenza.com

assocdonne@alice.it

via Mercato, 27 - Crema (CR)

Tel. 0373/80999

Ingresso gratuito con donazione.

La partecipazione è consentita esclusivamente con certificazione verde Covid-19 – Green Pass.