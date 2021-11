Incontro per genitori Scuola Secondaria di Primo Grado "Parole O_Stili"

Giovedì 25 novembre alle ore 18.30 incontro on-line e gratuito:

"Parole O_Stili"

per genitori Scuola Secondaria di Primo Grado.

L’incontro fa parte del progetto triennale ‘Il Tempo ritrovato’, promosso e finanziato dal Comune di Cremona e progettato

insieme al capofila Istituto Comprensivo Cremona Cinque e alla rete di tutti gli istituti comprensivi cittadini, per ridare alla

scuola il proprio valore di luogo privilegiato della formazione della persona e per supportare la comunità educante durante e

dopo l’emergenza.

La Scuola Genitori online di Cremona prosegue con una nuova serata.

L’obiettivo è quello di aiutare i genitori ad imparare i principi di base di una cultura digitale volta ad instaurare un dialogo “non ostile” e a comprendere il mondo on line in cui vivono bambini e ragazzi.



Alcuni dei temi che verranno affrontati:



● il contesto digitale in cui vivono i bambini/ragazzi;

● le relazioni dei bambini/ragazzi online;

● presentazione del progetto Parole O_Stili e del Manifesto della comunicazione non ostile come bussola per i nostri figli/nipoti digitali

Iscriviti qui!